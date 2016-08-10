Der Tagesspiegel: Республиканцы предостерегают избирателей от своего же кандидата

Об этом пишет Томас Зайберт в статье "Республиканцы предостерегают избирателей от своего же кандидата", опубликованной на сайте издания Der Tagesspiegel.

Такое происходит нечасто: 50 бывших политиков-республиканцев из сферы безопасности предостерегают американцев от выбора своего же кандидата. Именно в тот момент, когда Дональд Трамп с помощью экономических предложений пытается повысить свои рейтинги, его настигла враждебная кампания известных членов партии. Кроме того, на сцене появился новый консервативный кандидат.

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Кто критикует Трампа?

Среди наиболее известных противников Трампа Майкл Хейден, бывший глава ЦРУ и АНБ, бывший заместитель госсекретаря США Джон Негропонте, а также бывший президент Всемирного банка Роберт Зеллик. Неприятие, с которым столкнулся Трамп, порождает вопрос: сколько экспертов по внешней политике и политике безопасности будет у возможного правительства популистов.

Почему письмо появилось именно сейчас и как реагирует Трамп?

Не секрет, что многие члены Республиканской партии настроены против Трампа. Но то, что критики только сейчас решились написать экстренное письмо, может быть связано с намерением максимизировать его эффект. За день до публикации письма Трамп пытался наверстать упущенное своими речами об экономической политике. Очевидно, у авторов письма сложилось впечатление, что они должны остановить Трампа, пока не стало слишком поздно. В ответ на письмо Трамп назвал авторов членами "несостоявшейся элиты Вашингтона".

Этим он указал на глубинные причины спора: магнат недвижимости Трамп – политический аутсайдер, который продвигал свою кандидатуру против воли руководства Республиканской партии и нарушил многие принципы политики партии в сфере торговли и безопасности. Трамп делает ставку на поддержку архиконсервативных политиков и белых представителей среднего класса с относительно низким уровнем образования.

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Возможно ли снять кандидатуру Трампа?

Сопротивление политиков в сфере безопасности – не единственный признак глубокого раскола среди республиканцев. Теперь от Трампа публично отвернулась и сенатор Сьюзан Коллинз, республиканец, член парламента. Тем временем, 40-летний республиканец и бывший агент ЦРУ Эван Макмаллин публично объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента. "Никогда не поздно поступать правильно", - пояснил он. Малоизвестный до сих пор Макмаллин выступает как беспартийный кандидат, у него нет шансов – но он может получить голоса некоторых недовольных республиканцев и навредить Трампу. Сейчас в опросах Трамп находится на 7-10 процентных пунктов ниже кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Изменится ли что-либо в гонке Трампа и Клинтон?

Работники кампании Трампа отмечают, что до дня выборов еще далеко. Несмотря на все неудачи и негативные заголовки, поддержка миллиардера остается на уровне 40 процентов или немного ниже. В некоторых особенно важных для выборов штатах Трамп и Клинтон находятся на одном уровне. Кроме того, Клинтон также не пользуется огромной популярностью у избирателей.

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Тем не менее, возникает вопрос, является ли критика известных политиков в адрес Трампа решающим этапом в кампании. В письме изложены сомнения многих избирателей в кандидате. Это сигнал критикам Трампа среди республиканцев, они должны понять, что на президентских выборах гораздо более важным остается благосостояние страны, а не безусловная поддержка кандидата своей партии.

Кроме того, из-за поведения Трампа ведущие республиканцы опасаются потерять большинство в Палате представителей и в Сенате. Это может привести к тому, что сенаторы и представители Республиканской партии буду выступать против Трапа, вместо того, чтобы поддерживать его. Движения избирателей открыто высказывают свое мнение. Обозреватель газеты "The Washington Post" Юджин Робинсон писал, что избирательный блок хорошо образованных белых отходит от республиканцев и поворачивается к Клинтон, которая уже гораздо более популярна среди женщин и меньшинств.

Может ли Трамп все бросить?

Снова и снова появляются слухи о том, что испорченный успехом Трамп снимет свою кандидатуру, чтобы избежать позора из-за поражения в ноябре. Поскольку сам Трамп исключил свою отставку, по сообщениям СМИ, некоторые из его внутрипартийных противников пытаются объявить миллиардера невменяемым, чтобы избавиться от него. Среди кандидатов на замену есть и председатель Палаты представителей Пол Райан. Наиболее вероятным такой сценарий назвать нельзя – но он показывает, насколько глубокий раскол в партии.

Может ли программная речь Трампа об экономической политике изменить ситуацию в его пользу?

В плане Трампа, который он представил в понедельник в Детройте, важную роль играют снижение налогов и протекционистская торговая политика. Хотя миллиардер пообещал существенно снизить бремя для рабочих со средним достатком, но все же реализация его планов будет на руку более богатым слоям населения, проанализировали "The New York Times". Критики Трампа считают, что его план нельзя профинансировать. В прошлую пятницу, Трамп представил свою команду советников по экономической политике, которая состоит, в основном, из очень состоятельных предпринимателей и финансовых экспертов.