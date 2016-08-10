Süddeutsche Zeitung: Саудовский след

Об этом сообщает Ханс Лайендекер в статье "Саудовский след", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Очень энергично, на всех каналах, Эр-Рияд опровергает сообщения прессы о том, что нападения, возможно, были инициированы Саудовской Аравией. Правительство в Эр-Рияде и посол Саудовской Аравии в Германии в понедельник сообщили, что посредник, который, возможно, был зачинщиком, находится не в Саудовской Аравии, а на территории ИГ в Сирии или в Ираке. Ведутся совместные расследования с немецкими властями.

В кругах немецкой службы безопасности это подтверждают. Сотрудничество с Саудовской Аравией "в этой области проходит должным образом", - сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности. ИГ нацеливается на обе страны. А у Саудовской Аравии есть "большой опыт в отслеживании джихадистских групп".

Вряд ли любая другая страна породила столько же джихадистов, как Королевство Саудовская Аравия. Родина основателя Аль-Каиды Усамы бен Ладена давно стала убежищем для последователей террористов и в течение многих лет жестоко борется с террористами, а также снабжает европейские спецслужбы информацией в борьбе с ИГ.

Немецкое правительство дистанцируется от критической оценки разведывательной службы

Сотрудничество не всегда было таким доверительным. После 11 сентября 2001 года, минимум однажды были обнаружены признаки того, что задержанных в Германии людей, подозреваемых в терроризме, поддерживал саудовский дипломат. Речь шла о "связи с Саудовской Аравией". И самым главным остается подозрение, что саудовцы сыграли ключевую роль в подготовке террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2001 году. Эр-Рияд отверг все обвинения в причастности к массовым убийствам террористической группировки Аль-Каида.

Можно ли утверждать, что Саудовская Аравия достаточно решительно преследует джихадистов? Страна, которая в течение более двух столетий остается хранителем ваххабизма – ультраконсервативной интерпретаций ислама? Или же Эр-Рияд просто притворяется?

Все существующие сомнения по поводу четкой позиции против терроризма королевская семья постоянно отвергает. Когда в прошлом году, министр экономики Зигмар Габриэль косвенно предостерег королевство от поддержки религиозного терроризма в Германии, посольство Саудовской Аравии написало письмо с протестом: "Мы, как и Германия, являемся частью коалиции против ИГИЛ и бок о бок боремся с терроризмом".

Когда в прошлом году Федеральная разведывательная служба (БНД) подвергла критике политическую роль королевской семьи в арабском мире, немецкое правительство необычно явно дистанцировалось от такой оценки собственной разведки. Но в вопросе обмена информацией для борьбы с терроризмом и разведка, и правительство делают ставку на Эр-Рияд.