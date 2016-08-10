Автобус с журналистами обстреляли в Рио
04:17, 10 августа 2016Мир
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Олимпийский автобус с журналистами обстреляли в Рио-де-Жанейро.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев произошедшего.
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Они сообщают о двух выстрелах, которые пробили стекла автобуса. Двое человек получили легкие ранения от разлетевшегося стекла, но серьезных травм никто не получил.
Автобус ехал от места проведения баскетбольных соревнований к главному олимпийскому парку.
Полиция в Бразилии оказалась недоступна для комментариев, отмечает Reuters.
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