Штайнмайер и Лавров обсудили ситуацию на Донбассе и в Сирии
Главы министерств иностранных дел России и Германии обсудили продвижение процесса реализации "Комплекса мер" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса, а также сирийскую проблематику.
Об этом сообщает прес-служба МИД РФ.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.
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"Было продолжено обсуждение актуальных вопросов, связанных с продвижением процесса реализации положений минского "Комплекса мер" по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины", - сказано в сообщении МИД РФ.
Министры также обменялись мнениями по проблематике развития обстановки в Сирии, международного содействия мирному урегулированию конфликта в этой стране с акцентом на возобновление инклюзивного диалога правительства и оппозиции в рамках Женевского процесса, повышение эффективности борьбы с террористическими и экстремистскими организациями, решение гуманитарных задач.