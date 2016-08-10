Штайнмайер и Лавров обсудили ситуацию на Донбассе и в Сирии

Об этом сообщает прес-служба МИД РФ.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

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"Было продолжено обсуждение актуальных вопросов, связанных с продвижением процесса реализации положений минского "Комплекса мер" по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины", - сказано в сообщении МИД РФ.

Министры также обменялись мнениями по проблематике развития обстановки в Сирии, международного содействия мирному урегулированию конфликта в этой стране с акцентом на возобновление инклюзивного диалога правительства и оппозиции в рамках Женевского процесса, повышение эффективности борьбы с террористическими и экстремистскими организациями, решение гуманитарных задач.