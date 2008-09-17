Российские биржи РТС и ММВБ приостановили торги

Торги на российских фондовых биржах РТС и ММВБ приостановлены сегодня в 12.10 мск по предписанию Федеральной службы по финансовым рынкам России до особого распоряжения.

Информация об этом размещена на сайтах данных бирж.

Напомним, паника на российском фондовом рынке продолжается второй день. Индекс ММВБ сегодня по состоянию на 12.01 мск упал на 9,5%.

В свою очередь, индекс РТС к моменту приостановки торгов упал на 6,39%.

Во вторник, 16 сентября, РТС и ММВБ также приостанавливали торги.