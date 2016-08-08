Глава Военно-воздушного министерства США назвала Россию "угрозой номер один" для нацбезопасности

Об этом она заявила в интервью каналу "Фокс Ньюз", сообщает Голос Америки.

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"Россия - одна из немногих стран, которая может представлять угрозу существованию США. У них есть ядерное оружие, они вели себя в последнее время очень агрессивно. Также они инвестируют в свою армию, проводят тренировки", - отметила Джеймс.

По словам главы ВВС, у США и союзников есть причина для тревоги.

"Я только что вернулась из Украины, которая пострадала от незаконной аннексии Крыма. На востоке продолжаются нарушения режима прекращения огня. Люди страдают, люди гибнут. И все это происходит частично из-за действий России", - заявила Дебра Ли Джеймс.