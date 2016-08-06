Адвокаты Фетхуллы Гюлена опасаются покушения на его жизнь

Фетхулла Гюлен считается в Турции вторым по влиянию человеком после президента Эрдогана. Они были соратниками, когда последний пришел к власти, однако затем их пути разошлись, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Именно Гюлена турецкие власти считают главным вдохновителем мятежа 15 июля и требуют у США экстрадиции религиозного деятеля.

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Сам оппозиционер отрицает какую-либо причастность к попытке госпереворота, в результате которой погибли боле 270 человек.

По мнению адвокатов Гюлена, шансов на справедливое судебное разбирательство в Турции у оппозиционера практически нет, учитывая высказывания о нем турецких властей.

"Если США посадят в самолет слабого почти 80-летнего человека, отправят его туда, где все турецкое правительство говорит о нем отвратительные вещи, это будет шокирующе и неслыханно", - заявил один из его адвокатов.

Как сообщал УНИАН, Мусульманский проповедник Мухаммед Фетхуллах Гюлен раскритиковал судебную систему Турции после того, как турецкий суд заочно выдал ордер на его арест.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкие власти обвинили мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.