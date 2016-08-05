Проповедник Гюлен обвинил Эрдогана в авторитаризме

Власти Турции считают Гюлена ответственным за июльскую попытку переворота в стране, передает DW.

"Это общеизвестно, что судебная система Турции не является независимой, поэтому этот ордер является очередным примером того, как президент Эрдоган движется к авторитаризму и отходит от демократии", - заявил Гюлен.

Ранее в этот день суд Турции выдал ордер на его арест, обвинив в организации переворота 15 июля.

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"Выдача ордера на арест турецким судом никоим образом не меняет моего статуса и моих взглядов", - отметил Гюлен, который много лет живет в Пенсильвании.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота. Сам Гюлен категорически отвергает обвинения и высказывает подозрения, что попытка путча была срежиссирована.