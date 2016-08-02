У берегов Ливии за 10 дней обнаружили тела 120 мигрантов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международную организацию миграции.

"Мы получаем эту информацию от ливийских властей, с которыми мы сотрудничаем", - сказал представитель МОМ Джоэл Миллман.

Тела были обнаружены возле города Сабрата. Как отмечается, эти тела не имеют отношения к ранее затронувшим в Средиземном море судам.

Мигранты из Африки часто пытаются попасть из Ливии в Италию на непригодных для плавания по морю лодках. Для этих мигрантов Италия является воротами в Европу.

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Представитель МОМ сообщил, что около 8 тысяч мигрантов были спасены 29 июля - 1 августа на этом центральном средиземноморском пути.

Этот маршрут является более длинным и более рискованным по сравнению с путем из Турции в Грецию. После заключения в марте этого года между Турцией и Европейским Союзом миграционного соглашения маршрут из Турции в Грецию стал в основном закрытым. В то же время, как заявляют в МОМ, 174 мигранта сумели по морю добраться до Греции за минувшие выходные.

В этом году по состоянию на 27 июля более 257 тысяч мигрантов и беженцев попали в Европу. Уже третий год подряд люди гибнут при попытке добраться до стран Европы по морю. По меньшей мере 3 тысячи человек уже погибли.

Представитель МОМ сообщил, что всего пропало 4027 мигрантов и беженцев, три четверти из которых - в Средиземном море.