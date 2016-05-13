Количество прибывающих в Грецию мигрантов упало на 90% - Frontex

Об этом говорится в сообщении пограничного агентства Евросоюза Frontex, передает "ЕвроПравда". В частности, в апреле на греческие острова прибыло 2,7 тыс. мигрантов.

Читайте такжеБолее 100 нелегалов утонули в Средиземном море за последние дни - МОМ

Как отмечают в агентстве, падение является результатом нескольких факторов, в том числе миграционного соглашения между ЕС и Турцией и усиления пограничной политики, проводимой Македонией на границе с Грецией.

"Падение числа прибывающих на греческие острова было драматическим. Всего за весь апрель прибыло значительно меньшее количество лиц, чем каждый день прибывала до острова Лесбос в прошлом году в пиковые месяцы", - сказал исполнительный директор агентства Frontex Фабрис Леггери.

Большую часть мигрантов, прибывающих на острова Греции, и дальше составляют сирийцы. Среди других - пакистанцы, афганцы и иракцы.