СМИ сообщают о ракетных ударах сил РФ по району падения сбитого вертолета в Сирии

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Conflict News.

"Поступает множество сообщений о российских авиаударах в районе, где был сбит вертолет", - сказано в сообщении.

UPDATE: Multiple reports of Russian air strikes near the downed helicopter in S. #Aleppo — Conflict News (@Conflicts) August 1, 2016

Как сообщалось, в Сирии упал российский вертолет Ми-8. На его борту были 5 человек.

Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии. 24 ноября 2015 года турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны. На поиск катапультировавшегося экипажа были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам.

12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", два пилота погибли. По состоянию на 19 июня Министерство обороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.