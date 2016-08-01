СМИ сообщают о ракетных ударах сил РФ по району падения сбитого вертолета в Сирии

14:48, 01 августа 2016
Мир
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Российская авиация бомбит район, где сегодня днем упал вертолет Ми-8 с пятью людьми на борту.

REUTERS

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Conflict News.

"Поступает множество сообщений о российских авиаударах в районе, где был сбит вертолет", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Сирии упал российский вертолет Ми-8. На его борту были 5 человек.

Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии. 24 ноября 2015 года турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны. На поиск катапультировавшегося экипажа были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам.

12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", два пилота погибли. По состоянию на 19 июня Министерство обороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.

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