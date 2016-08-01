Эрдоган отозвал иски против лидеров турецкой оппозиции

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на информацию, полученную в суде Анкары, передает "ЕвроПравда". По словам адвоката президента Хусейна Айдына, ходатайство об отзыве исков против лидера оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Киличдароглу и лидера правой Партии националистического движения Девлета Бахчели, поступили в суд в понедельник.

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Агентство отмечает, что в минувшую пятницу Эрдоган объявил о своих намерениях отозвать иски, назвав их "актом доброй воли".

Ранее сообщалось, что по решению хозяйственного суда Анкары, лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Киличдароглу должен заплатить президенту Реджепу Таипу Эрдогану 50 тыс. лир (более $17 тыс.) за то, что назвал его "фиктивным диктатором".