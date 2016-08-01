Взрыв в Кабуле: четверо боевиков атаковали отель
02:34, 01 августа 2016Мир
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В столице Афганистана Кабуле около 1:25 по местному времмени произошел мощный взрыв.
REUTERS
Об этом сообщает TOLOnews.
Боевики взорвали заминированный грузовик возле одного из отелей, где останавливаются иностранцы.
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Четверо боевиков начали атаковать здание.
Правоохранители оцепили район. Талибы взяли на себя ответственность за нападение.
Незадолго до взрыва в некоторых районах Кабула на несколько минут отключили электричество.
Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в толпе протестующих в Кабуле погиб 61 человек.
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