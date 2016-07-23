В результате взрыва в толпе протестующих в Кабуле 61 человек погиб, 207 ранены

Как сообщает Reuters, в результате погиб по меньшей мере 61 человек, ще 207 были ранены.

Отмечается, что значительная часть центра города в субботу была блокирована в связи с акцией протеста, а меры безопасности повышены, включая патрулирование территории с вертолетов.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения Афганистана заявил, что в результате взрыва погибло 29 человек, еще 142 были ранены и госпитализированы в ближайшие больницы.

Демонстранты-хазарейцы требуют изменить трассу 500-киловольтной ЛЭП из Туркменистана в Кабул так, чтобы она проходила через территорию провинций Бамиан и Вардак, где те компактно проживают.

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Правительство Афганистана месяц назад приняло решение о прохождении ЛЭП по маршруту через перевал Саланг и провинцию Парван. По мнению властей, другой маршрут ЛЭП будет слишком дорогим и отложит реализацию столь необходимого проекта на годы. При этом, по мнению правительства, утвержденная трасса и так гарантирует достаточное электроснабжение для Бамиана и Вардака, и вовсе не идет в ущерб хазарейцам. ЛЭП через перевал Саланг планируется построить к 2018 году.

Хазарейцы - ираноязычный народ монгольского и иранского происхождения, населяющий центральный Афганистан и составляющий около 9% населения страны. Они являются шиитами при том, что абсолютное большинство житилей Афганистана - сунниты, и подвергаются систематической дискриминации и физическому насилию, что особенно было выражено во время нахождения при власти исламистского движения "Талибан" (1996-2001).

Напомним, 30 июня в Кабуле около 40 выпускников полицейской академии погибли в результате нападения смертника на автоколонну. Ответственность за теракт взял на себя "Талибан".