Поступила в продажу новая книга о Гарри Поттере: читатели штурмуют книжные магазины (фото)

Новая книга о Гарри Потере Harry Potter and the Cursed Child ("Гарри Поттер и проклятое дитя", восьмая часть серии) поступила в продажу в полночь по Гринвичу (02:00 по Киеву), сообщает ТАСС.

"140 магазинов знаменитой британской книжной сети Waterstones устраивают в эту ночь специальные вечеринки, посвященные книгам о Поттере. Там проходят различные конкурсы, в том числе на лучший костюм героев саги о "мальчике, который выжил". Самые значительные из них проходят в Эдинбурге, на улице Динсгейт в Манчестере и в крупнейшем магазине этой сети на лондонской Пиккадилли", - говорится в сообщении.

"Число наших предварительных заказов превысило шестизначные цифры. Такого числа мы не наблюдали со времен последней книги о Гарри Потере, мы ожидаем, что она станет нашей самой продаваемой книгой года", - приводит телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" слова официального представителя Waterstones.

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В течение многих лет казалось, что на истории про Гарри Поттера, рассказанной в семи романах, изданных общим тиражом в 450 миллионов экземпляров, восьми фильмах, собравших в прокате по всему миру более 7 миллиардов долларов, поставлена точка.

Однако пьеса о жизни уже повзрослевшего волшебника, созданная совместными усилиями Джоан Роулинг, писателя Джека Торна и режиссера- постановщика Джона Тиффани, показало, что это не так. Мировая премьера спектакля, поставленного по данной пьесе, состоялась на сцене лондонского театра "Палас". Выход же в свет книги был приурочен к отмечаемому 31 июля 51-му дню рождения Роулинг, также 36 лет исполняется самому Гарри Поттеру.

События в книге происходят спустя 19 лет после окончания оригинальной серии. Теперь Гарри женат на Джинни, сестре своего лучшего друга Рона Уизли. Центральным героем пьесы стал подросток Албус Северус Поттер, второй сын Гарри. На его долю выпала "тяжелая ноша" семейного наследия.