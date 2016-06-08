В Лондоне прошла премьера театральной пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя"

У театра собрались толпы поклонников книг и фильмов о Гарри Поттере, многие из которых были одеты в костюмы ведьм и волшебников, передает Русская служба Би-Би-Си.

Перед премьерой Роулинг выпустила видеообращение к тем, кому повезло в числе первых увидеть спектакль. Она попросила поклонников не разглашать детали сюжета ее пьесы, а в "Твиттере" был запущен хэштег #keepthesecrets ("#хранисекреты") для того, чтобы премьера не была испорчена "спойлерами".

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Продолжение "Гарри Поттера" посвящено взрослой жизни волшебника. Действие разворачивается через 19 лет после событий книги "Гарри Поттер и Дары смерти". По сюжету Поттеру около 40 лет, он женат и работает в министерстве магии. Основной сюжет пьесы посвящен его сыну-подростку Албусу Поттеру и повествует о том, как он справляется с "тяжелой ношей" семейного наследия.

В пьесе фигурируют персонажи Гермионы Грейнджер, Рона Уизли, Джинни Поттер и Драко Малфоя, а также его сына Скорпиуса, которого играет Энтони Бойл.

Повзрослевшего Гарри в спектакле сыграл 36-летний актер Джейми Паркер, а Рона Уизли - 34-летний Пол Торнли.

Гермиону Грейнджер играет 45-летняя темнокожая актриса Нома Думезвени. То, что на эту роль выбрали темнокожую актрису, вызвало бурную реакцию в соцсетях, неразрывно связывавших персонаж Гермионы с образом Эммы Уотсон. Роулинг назвала высказывавших недовольство людей " кучкой расистов".