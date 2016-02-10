Объявлена дата выхода восьмой книги о Гарри Поттере

Об этом сообщает издательство Little, Brown and Company в "Твиттере". Книга "Гарри Поттер и проклятое дитя" станет не полноценным романом, а сценарием пьесы, которая будет представлена в Лондоне, передает ZN.UA. Как сообщается на сайте Pottermore, книга будет выпущена на следующий день после премьеры пьесы и официально станет восьмой частью серии о Гарри Поттере.

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Действие восьмой книги начнется с момента, на котором заканчивается седьмая часть серии: Поттер провожает своих детей в школу, стоя на платформе 9¾. На обложке книги написано "восьмая история спустя 19 лет"

О выходе спектакля о Гарри Поттере Джоан Роулинг сообщила летом 2015 года. Тогда отвечая на вопросы о том, почему она работает над созданием театральной пьесы, а не над еще одной историей про Гарри Поттера, автор отметила, что после просмотра спектакля зрителям станет понятно, что эта история может быть поставлена исключительно на театральных подмостках. Джоан Роулинг также выступила в роли автора сценария спин-оффа фильмов о Гарри Поттере "Фантастические звери и места их обитания", премьера которого состоится в ноябре 2016 года.