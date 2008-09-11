В США отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года
08:55, 11 сентября 2008Мир
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В Пентагоне откроют мемориал
В США сегодня отмечают годовщину террористических актов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли около трех тысяч человек, сообщает радио «Свобода».
Президент Джордж БУШ примет участие в церемонии открытия мемориала в Пентагоне.
На мемориальных мероприятиях в Нью-Йорке будут присутствовать кандидаты на пост Президента от республиканцев и демократов Джон МАККЕЙН и Барак ОБАМА.
Ровно 7 лет назад террористы, связанные с "Аль-Каидой", захватили в США 4 пассажирских самолета. Два из них были направлены на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона в Вашингтоне. Еще один захваченный авиалайнер разбился в Пенсильвании.
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