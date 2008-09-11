В США отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года

В США сегодня отмечают годовщину террористических актов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли около трех тысяч человек, сообщает радио «Свобода».

Президент Джордж БУШ примет участие в церемонии открытия мемориала в Пентагоне.

На мемориальных мероприятиях в Нью-Йорке будут присутствовать кандидаты на пост Президента от республиканцев и демократов Джон МАККЕЙН и Барак ОБАМА.

Ровно 7 лет назад террористы, связанные с "Аль-Каидой", захватили в США 4 пассажирских самолета. Два из них были направлены на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона в Вашингтоне. Еще один захваченный авиалайнер разбился в Пенсильвании.