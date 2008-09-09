Украинские наемники в Грузии: мифы и реальность

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает заявление генерального прокурора Южной Осетии об участии украинских наемников на стороне Грузии в боевых действиях проявлением информационной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Тбилиси.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что ранее министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ неоднократно заявлял, что украинские военнослужащие не принимали участия в этом конфликте.

«Поэтому это часть информационной войны. Официального подтверждения нет», - сказал он.