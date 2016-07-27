Турецкая армия рассказала, сколько военной техники использовали мятежники

Об этом говорится в заявлении турецкой армии, передает Би-би-си. Они захватили 35 самолетов, в том числе 24 истребителя, а также 37 вертолетов, 74 танка и более 200 единиц бронетехники.

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Напомним, в ночь на 16 июля группа военных объявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

Согласно последним данным, погибли 246 человек, не считая заговорщиков, 2185 человек получили ранения.

По подозрению в причастности к попытке госпереворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 60 тыс. человек. Среди них более 9 тыс. полицейских, 3 тыс. судей, а также преподаватели вузов и более полуторатысячи деканов. Были закрыты более двух тысяч организаций.

Власти Турции считают вдохновителем попытки госпереворота Фетхуллу Гюлена, который живет в американском штате Пенсильвания. Сам Гюлен неоднократно заявлял, что не имеет отношения к путчу, и осуждал попытку переворота.