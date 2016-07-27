Турция двигается к установлению диктатуры - предполагаемый "вдохновитель" путча Гюлен

Он заявил, что президент Турции намерен установить в стране диктатуру, передает The Guardian.

"Цель Эрдогана - обеспечить мою экстрадицию, несмотря на отсутствие доказательств и бесперспективность суда. Соблазн дать Эрдогану то, что ему нужно, понятен, но США должны противостоять этому", - сказал Гюлен.

Также он вновь отверг обвинения Анкары в причастности к путчу.

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Кроме того, имам заявил, что власти Турции двигаются к установлению в стране диктатуры.

Как сообщал УНИАН, Турция официально обратилась к США с запросом об экстрадиции оппозиционного проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота, который состоялся в ночь с 15 на 16 июля.

Гюлен, который считается главным политическим оппонентом Эрдогана, ранее опроверг свою причастность к попытке переворота.