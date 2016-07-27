Захватчики отделения полиции в Ереване взяли в заложники прибывших к ним врачей
Члены вооруженной группировки, удерживающие полк патрульно-постовой службы в Ереване, захватили в заложники прибывших к ним медиков.
Об этом заявил глава пресс-службы полиции Еревана Ашот Агаронян, передает РБК со ссылкой на News.am.
"Этой ночью сообщалось о том, что, по данным вооруженной группы, на территории полка ППС, есть двое раненых. Правоохранители призвали оказать помощь раненым и получили отказ. С таким же призывом выступили родственники. Правоохранители обеспечили все необходимые условия. Позже вооруженная группа потребовала врача, заявив, что состояние раненого тяжелое. Прибывшие врачи были взяты в заложники", — сообщил представитель полиции.
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Ранее УНИАН сообщал, что двое членов вооруженной группы, которая захватила здание полка ППС в Ереване, сдались полиции.
Напомним, группа вооруженных людей захватила полк ППС 17 июля. Они потребовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.
23 июля захватчики освободили последних четырех заложников, в том числе замглавы полиции Армении генерал-майора Вардана Егиазаряна и замначальника полиции Еревана полковника Валерия Осипяна. При этом они отказались сложить оружие до выполнения их требований.