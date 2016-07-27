Захват здания ППС в Ереване: двое экстремистов после перестрелки сдались полиции

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян, передает "Газета.ru".

«Правоохранительным органам сдались члены вооруженной группировки Гагик Егиазарян и Арам Акопян. Произошла также перестрелка, в результате чего ранен один полицейский, а также член группировки Павел Манукян и его сын Арам», - говорится в сообщении.

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По его словам, все раненные госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, группа вооруженных людей захватила полк ППС 17 июля. Они потребовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.

23 июля захватчики освободили последних четырех заложников, в том числе замглавы полиции Армении генерал-майора Вардана Егиазаряна и замначальника полиции Еревана полковника Валерия Осипяна. При этом они отказались сложить оружие до выполнения их требований.