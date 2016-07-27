Провал путча в Турции: правоохранители задержали известного журналиста

В его доме провели обыск, изъяли некоторые документы, передает Анадолу.

"Я не буду делать никаких заявлений. Я не совершил никакого преступления. Я не знаю, почему я был арестован, поэтому буду выяснять", - сказал Алпай журналистам, когда его выводили правоохранители.

Читайте такжеПоявились новые подробности атаки на отель Эрдогана в Мармарисе: президента Турции приказали взять живым

Шахин Алпай - обозреватель ежедневной турецкой газеты "Zaman".

Как сообщал УНИАН, попытка военного переворота в Турции в ночь на 16 июля завершилась провалом. Уже на следующий день начались массовые задержания и аресты. Не менее 45 тыс. человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных, кроме военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты.

После неудачной попытки переворота в Турции на три месяца ввели режим чрезвычайного положения, а также приостановили действие Европейской конвенции о правах человека.