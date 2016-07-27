Провал путча в Турции: правоохранители задержали известного журналиста
В Турции задержали известного журналиста Шахина Алпая в рамках расследования дела о попытке путча.
В его доме провели обыск, изъяли некоторые документы, передает Анадолу.
"Я не буду делать никаких заявлений. Я не совершил никакого преступления. Я не знаю, почему я был арестован, поэтому буду выяснять", - сказал Алпай журналистам, когда его выводили правоохранители.
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Шахин Алпай - обозреватель ежедневной турецкой газеты "Zaman".
Как сообщал УНИАН, попытка военного переворота в Турции в ночь на 16 июля завершилась провалом. Уже на следующий день начались массовые задержания и аресты. Не менее 45 тыс. человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных, кроме военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты.
После неудачной попытки переворота в Турции на три месяца ввели режим чрезвычайного положения, а также приостановили действие Европейской конвенции о правах человека.