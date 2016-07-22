Провал переворота в Турции: Эрдоган рассказал о "серьезных проколах" в работе разведки и реформе армии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Reuters рассказал о серьезных проколах в работе разведки, которые предшествовали попытке военного переворота на прошлой неделе.

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В своем первом интервью после объявления чрезвычайного положения Эрдоган заявил, что возможна новая попытка переворота, но сейчас "мы более бдительны".

"Совершенно очевидно, что в нашей системе разведки имеются значительные пробелы и недостатки, нет смысла пытаться скрывать или отрицать это. Я рассказал об этом главе национальной разведки", - добавил президент Турции.

Заседание высшего Военного совета, главного органа, осуществляющего надзор за вооруженными силами, которое должно было состояться 1 августа, может быть перенесено на неделю, чтобы проконтролировать процесс реструктуризации армии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Турции, министр обороны и начальник Генштаба.

"Все они работают вместе. Новая структура должна появиться очень короткие сроки. Она, я считаю, привнесет "свежую кровь" в вооруженные силы", - сказал Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения для расследования дела о попытке военного переворота.

По словам турецкого президента, введение особого режима безопасности необходимо для «устранения угроз демократии, верховенства закона, прав и свобод наших граждан». Введение режима ЧП означает, что с этого момента президент и правительство смогут принимать новые законы без парламента.