В Турции задержали трех военных, штурмовавших отель Эрдогана в Мармарисе (видео)

Их задержали во время патрульных проверок 25 июля, передает Hurriyet Daily News.

Задержанные военные были идентифицированы как майор Танер Бербер и два унтер-офицера Ильяш Яшар и Гекхан Гючлу.

Солдаты напали на отель, где Эрдоган отдыхал во время неудачной попытки государственного переворота, они убили двух полицейских.

Читайте такжеТурция заявляет, что предоставила все документы для экстрадиции "вдохновителя" путча Гюлена

Ранее УНИАН сообщал, что отряд спецназа, охранявший президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сорвал попытку захвата отеля в средиземноморском городе Мармарис, в котором турецкий лидер находился в начале попытки переворота.

Через полчаса после того, как Эрдоган покинул отель в Мармарисе, туда прилетели три вертолета с сорока солдатами на борту, которые собирались «арестовать или убить» главу государства, однако столкнулись с президентской охраной, передает Al Jazeera.

Затем появилось видео, на котором зафиксирована перестрелка между турецкими повстанцами и охраной президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в одном из отелей Мармариса.

[Video] Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı anı pic.twitter.com/PytOrZyeAJ — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 17, 2016

Эрдоган заявил, что во время пробы путчаего бы убили, если бы он задержался в отеле Мармариса буквально на 10 минут.