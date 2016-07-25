Армянские силовики призвали экстремистов, захвативших здание полиции, сложить оружие

В заявлении, опубликованном на сайте СНБ, говорится, что спецслужба принимает меры для возобновления переговоров, прерванных в одностороннем порядке 23 июля, передает Русская служба Би-би-си.

Захватившие полк ППС люди отвергли предложение доставить в больницу одного из участников нападения, нуждающегося в стационарном лечении.

Как сообщила СНБ Армении, в рамках уголовного дела по факту захвата территории полицейского полка, осуществлены новые задержания и раскрыта еще одна группа, оказывавшая пособничество участникам акции.

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Спецслужба заявила, что установлены другие пособники вооруженной группы. Они находятся под наблюдением.

Всем участникам захвата полка ППС СНБ предлагает сложить оружие и добровольно сдаться властям. "Времени осталось мало, но оно пока есть", - говорится в заявлении.

СНБ называет наказание неотвратимым , но добавляет, что при определении меры отвественности будут учтены конкретные действия каждого члена группы.

"Лица, добровольно отказавшиеся от преступления, могут быть освобождены от наказания", - отмечает СНБ. Им выдали письменные памятки о порядке действий на случай решения о сдаче.

Группа вооруженных людей захватила полк ППС 17 июля. Они потребовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.

23 июля захватчики освободили последних четырех заложников, в том числе замглавы полиции Армении генерал-майора Вардана Егиазаряна и замначальника полиции Еревана полковника Валерия Осипяна. При этом они отказались сложить оружие до выполнения их требований.