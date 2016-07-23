Захват отделения полиции в Ереване: вооруженная группа отпустила всех заложников

Вооруженная группа, захватившая отделение полиции в ереванском районе Эребуни, отпустила последних заложников. Этому предшествовали переговоры с главой Службы национальной безопасности (СНБ).

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Как сообщает издание PanArmenian, днем 23 июля экстремисты сначала освободили двух молодых сотрудников полиции, которых они удерживали в заложниках, а затем и двух высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя главы полиции Армении генерал-майора Вардана Егиазаряна, передает РБК.

По данным издания News.am, главарь группировки «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна») Варужан Аветисян согласился выпустить заложников в обмен на обещание создать в захваченном отделении полиции постоянно действующий пункт общения с прессой. При этом от полицейских и СНБ потребовали беспрепятственно пропускать журналистов в здание.

Отделение патрульно-постовой службы в Ереване было захвачено утром 17 июля, при этом был убит один сотрудник полиции. Первоначально нападавшие потребовали освободить из тюрьмы участника конфликта в Нагорном Карабахе Жирайра Сефиляна, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Позже стало известно, что они также хотят отставки президента Армении Сержа Саргсяна.

Позже возле блокированного полицией отделения стали собираться сторонники Сефиляна, которые пытались прорвать кордоны и требовали доступа к СМИ.