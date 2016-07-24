В Стамбуле десятки тысяч человек митингуют в поддержку демократии (фоторепортаж)
В Стамбуле на площади Таксим десятки тысяч человек принимают участие в митинге в поддержку демократии.
Митинг организован крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партией, однако в нем также принимают участие сторонники Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
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Выступая на митинге, член руководства партии РНП Вели Агбаба подверг критике преследования и аресты тысяч военных, преподавателей и государственных служащих после попытки переворота.
Как сообщал УНИАН, в ночь 16 июля в Турции военные осуществили попытку государственного переворота.
Во время столкновений, по последним данным, погибло более 260 человек.
После попытки переворота в стране были задержаны более 13 тысяч человек.
В Генштабе турецкой армии заявили, что организаторами переворота были представители ВВС и военной полиции.
В стране на три месяца введено чрезвычайное положение.