Премьер-министр Турции допустил риск повторной попытки переворота

"Опасность пока не миновала, но население может не беспокоиться", - сказал он, передает kommersant.ru со ссылкой на Reuters. Бинали Йылдырым заверил, что власть исходит из буквы закона, а не из жажды возмездия за неудавшуюся попытку госпереворота в Турции.

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Ранее премьер-министр Турции говорил по телефону с вице-президентом США Джозефом Байденом, во время чего Байден призвал расследовать попытку переворота в Турции по демократическим нормам.

Как сообщал УНИАН, 21 июля власти Турции сообщили, что после введения режима чрезвычайного положения приостановят действие Европейской конвенции по правам человека. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о вводе в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца вечером 20 июля.