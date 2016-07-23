Косовары, турки и грек: стали известны подробности о жертвах мюнхенского террориста
7 из 9 человек, погибших в результате стрельбы в торговом центре "Олимпия" в Мюнхене в пятницу, были подростками, в том числе среди них были два 13-летних.
Как пишет The Guardian, по данным полиции, из погибших два человека были возрастом 13 лет, трое - 14 лет, один - 17 лет, один - 19 лет, еще один - 20 лет. Одной из жертв было 45 лет.
6 погибших были мужского пола, 3 - женского.
Отмечается, что 27 человек находятся в больницах Мюнхена из-за травм, полученных в ходе данного нападения.
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Из них 10 человек, в том числе 13-летний мальчик, остаются в критическом состоянии, потому число погибших может вырасти.
Известно, что трое из погибших были гражданами Косово, трое - Турции, еще один - Греции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обнародовал имена погибших граждан своей страны - Севда Даг, Джан Лейла и Сельчук Кылыч.
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В свою очередь, как сообщают косовские СМИ, жертвами-косоварами оказались Диямант Забрджа (сообщается также, что ему было не 20, а 21 год), 14-летняя Армеля Сегаши и ее подруга Сабина Суляй, возраст которой не указывается.
Сообщается также, что отец одного из погибших Наим Забрджа посетил утром в субботу место гибели сына, принеся с цветами его портрет.