Косовары, турки и грек: стали известны подробности о жертвах мюнхенского террориста

Как пишет The Guardian, по данным полиции, из погибших два человека были возрастом 13 лет, трое - 14 лет, один - 17 лет, один - 19 лет, еще один - 20 лет. Одной из жертв было 45 лет.

6 погибших были мужского пола, 3 - женского.

Отмечается, что 27 человек находятся в больницах Мюнхена из-за травм, полученных в ходе данного нападения.

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Из них 10 человек, в том числе 13-летний мальчик, остаются в критическом состоянии, потому число погибших может вырасти.

Известно, что трое из погибших были гражданами Косово, трое - Турции, еще один - Греции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обнародовал имена погибших граждан своей страны - Севда Даг, Джан Лейла и Сельчук Кылыч.

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В свою очередь, как сообщают косовские СМИ, жертвами-косоварами оказались Диямант Забрджа (сообщается также, что ему было не 20, а 21 год), 14-летняя Армеля Сегаши и ее подруга Сабина Суляй, возраст которой не указывается.

Сообщается также, что отец одного из погибших Наим Забрджа посетил утром в субботу место гибели сына, принеся с цветами его портрет.