ФСБ пришла с обысками в квартиру российского политолога Пионтковского из-за статьи о Чечне

В московскую квартиру известного политолога и публициста Андрея Пионтковского 23 июля рано утром ворвались сотрудники ФСБ с ордером на обыск. В квартире находится прописанный там внук Андрея Пионтковского Филипп. Вскоре туда прибыл адвокат Марк Фейгин.

Участвую как защитник в обыске. Вы и представить себе не можете, что бывает за всего лишь статью на сайте в нынешней РФ... — Mark Feygin (@mark_feygin) 23 июля 2016 г.

Обыск проводится по делу, возбужденному после публикации в январе 2016 года на сайте радиостанции "Эхо Москвы" статьи Пионтковского "Бомба, готовая взорваться", посвященная ситуации в Чечне (в настоящее время опубликована в отредактированном виде), сообщает «Радио Свобода».

Сегодня будет два обыска! После обыска в квартире внуков и дочери обыскивать будут квартиру самого Пионтковского. Расположены благо недалеко — Mark Feygin (@mark_feygin) 23 июля 2016 г.

Прокуратура обнаружила в этой статье "признаки призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности" России. Кроме того, обнаружено, что статья возбуждает ненависть и вражду, а также "унижает достоинство по признаку национальности". Было возбуждено уголовное дело, и 5 июля сотрудники ФСБ изъяли переписку сайта радиостанции «Эхо Москвы» с Андреем Пионтковским. Редактора сайта Виталия Рувимского и других сотрудников вызывали на ФСБ на допросы.

Читайте такжеРоссийский политолог о переговорах по выборам на Донбассе: Киев выигрывает у Москвы по очкам

Андрей Пионтковский, находящийся за границей, в интервью РС прокомментировал обыск в своей московской квартире:

“Обращает на себя внимание, что в 6 утра в субботу люди ломятся в квартиру. Видимо, это унаследованный стиль наших чекистов.

Хочу напомнить, что в 2007-2009 году меня уже обвиняли в экстремизме из-за моей книги. Но тогда процесс закончился удивительной победой свободы слова – суд меня оправдал, признал, что нет никаких признаков экстремизма. Хотя я тогда работал в США, в Гудзоновском институте, я приезжал на все заседания суда, на все допросы в прокуратуре, считая, что это борьба за свободу слова. Но сейчас ситуация другая – я понимаю, что это будет просто расправой. Ну и старше я стал на 10 лет, сложней мне было бы перенести заключение в камеру даже на несколько дней. Поэтому я счел целесообразным покинуть страну, и в ближайшее время возвращаться не собираюсь. Я уехал в тот день, когда госпожа Яровая подписала обращение комитета Государственной Думы в прокуратуру с просьбой меня просто-напросто арестовать. Машина медленно разворачивалась, прокуратура рассмотрела заявления, обнаружила "признаки экстремизма" и отправила материалы в ФСБ. Были обыски в «Эхе Москвы», теперь пришли ко мне. Видимо, следующим этапом будет вызов на допрос, а затем объявление в розыск", - сказал Андрей Пионтковский.

Напомним, публицист Андрей Пионтковский покинул Россию в феврале посте того, как прокуратура нашла признаки экстремизма в его статье.