Публицист Пионтковский после статьи об отношениях Кремля с руководством Чечни выехал из России

Российский публицист Андрей Пионтковский вынужден был покинуть страну из-за риска уголовного преследования за статью, опубликованную на сайте "Эха Москвы". Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает Русская служба ВВС.

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В статье "Бомба, готовая взорваться", опубликованной 23 января, говорится об отношениях федеральной власти и чеченского руководства и общества.

28 января, после публикации, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая направила в Генеральную прокуратуру запрос о проверке материала на предмет экстремизма.

Сам Андрей Пионтковский в Twitter написал, что опасается за свою жизнь.

"CК и прокуратура грызутся за право убить 76-летнего человека. Госдума поручила мою ликвидацию СК, но прокуратура уже направила мое дело в ФСБ", - написал Пионтковский утром 19 февраля.

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Кроме того, обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ составили также депутаты парламента Чечни, говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.