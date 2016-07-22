"Удержать Пальмиру": СМИ рассказали о назначении нового командующего группировкой РФ в Сирии

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Источник в Генштабе РФ рассказал, что кандидатура Журавлева, который с прошлого сентября возглавляет штаб группировки войск в Сирии, одобрена высшим руководством. По данным военных источников, генерал-лейтенант был награжден званием Героя России закрытым указом Путина.

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Командование перешло к Журавлеву на фоне серьезной дестабилизации обстановки в Сирии: правительственные войска Башара Асада истощены и с трудом удерживают позиции, а боевики «Исламского государства» переходят в активное наступление близ Пальмиры, пишет газета.

При этом источники уточняют, что задача удержания Пальмиры является "одной из важнейших».