Российское "подразделение Вагнера" на войне в Сирии - Die Welt

Об этом пишет Юлия Смирнова в статье "Российское "подразделение Вагнера" отправляется на войну в Сирии", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В марте в городе Балашиха вблизи Москвы был похоронен мужчина. Серьезный взгляд, светлые усы, множество орденов – так майор Сергей Чупов выглядит на фото. На его могиле лежат венки – от боевых товарищей и ОМОНа – спецподразделения российской полиции, которого опасаются все. После обучения в военной школе вместе с десантной бригадой он был отправлен в Афганистан. В 90-х годах он служил в ОМОНе, в том числе в Чечне. Этой зимой в возрасте 51 года он умер недалеко от сирийской столицы Дамаска.

Официально таких людей, как Чупов, не включают в статистику российских жертв в Сирии. Они принадлежат не к российской армии, а к подразделению, которое российские СМИ окрестили "частной охранной фирмой Вагнера". Они воевали и гибли на стороне сирийских войск. По официальным данным, с начала операции погибли только шесть российских солдат. Однако, российские СМИ утверждают, что погибло несколько десятков бойцов "подразделения Вагнера". Но официального подтверждения этому нет.

"Вагнер" – кодовое имя 46-летнего подполковника Дмитрия Уткина. Он служил в спецподразделениях российской военной разведки ГРУ, а затем работал в частной охранной компании. В 2013 году он впервые приехал в Сирию в составе подразделения из 250 российских бойцов. Его собрала компания "Славянский корпус", зарегистрированная в Гонконге. Подразделение воевало на стороне сирийской армии, но без успеха. Примерно через месяц они вернулись из Сирии. Руководители компании были арестованы, им были предъявлены обвинения, потому что в России запрещены наемники и частные армии.

Российские ордена для таинственных людей в униформе

В 2014 году уже как "Вагнер" – со своим собственным подразделением – Уткин появился в Крыму и на войне в восточной Украине. Бойцы и казаки в районе Луганска неоднократно говорили о "людях Вагнера", которые якобы воевали не только против украинской армии, но и устраняли непокорных командиров повстанцев. Подразделение тренировалось на юге России – на полигоне в селе Молькино, где дислоцируется бригада специального подразделения военной разведки ГРУ. Это не единственный факт, который говорит о связи "подразделения Вагнера" с российской армией. Петербургская газета "Фонтанка" опубликовала документы, подтверждающие, что двое российских бойцов, которые погибли зимой 2015 года в украинском городе Дебальцево, были удостоены государственных наград. Они входили в состав подразделения Вагнера. Убитый в Сирии боец ​​также получил медаль за отвагу. Начиная с прошлого года, люди Уткина участвуют в боевых действиях в Сирии. Они действуют в серой зоне, так как официально не принадлежат к армии.

После штурма Пальмиры боевики "Исламского государства" (ИГ) опубликовали фотографии, которые якобы были обнаружены в мобильных телефонах погибших российских бойцов. На фотографиях изображены люди в военной форме без знаков различия.

За свою работу наемники получают около 3200 евро в месяц. В случае смерти семья получает компенсацию в размере 40 000 евро, говорит Денис Коротков, один из немногих российских журналистов, писавших о Вагнере и его подразделении. Он долгое время работал в полиции, был частным консультантом по вопросам безопасности, и у него есть источники в окружении "подразделения Вагнера". По его словам, сейчас нанимают не только элитных солдат. "Требования снижены", - говорит он. "Это мужчины, которые когда-либо проходили военную службу, не имеют судимости и задолженности". Деньги выплачивают наличными. Для них оплата – это самая сильная мотивация. За эти деньги они воюют и молчат. Поэтому в России данная тема остается довольно запутанной.

В России достаточно ветеранов для деликатных операций

С одной стороны, совершенно непонятно, откуда поступают такие суммы. Весьма сомнительно, что это выгодно покровителям, которые нанимают боевиков для отправки в восточную Украину и Сирию. "Это не традиционная частная охранная фирма", - говорит Коротков. С другой стороны, все это является преступлением. Существует лишь несколько частных охранных компаний для контроля судов и нефтегазовой инфраструктуры в кризисных регионах. Тем не менее, в России нет законов, которые регулировали бы деятельность таких фирм. Были внесены предложения, но законодательный процесс не продвинулся.

"Рано или поздно, такой закон будет принят", - сказал эксперт по вопросам безопасности Иван Коновалов. "Спрос на услуги частных охранных фирм будет всегда. Есть целый ряд стран, которые выступают за Россию и против Запада ". Эксперт описывает возможный сценарий: если иностранное правительство обратится к России с просьбой предоставить военных советников, но такое развертывание будет для армии затруднительным, то это можно будет осуществить через частную фирму. Кроме того, в России достаточно ветеранов и профессионалов с военным опытом, которые хотели бы работать в подобных фирмах.

Тем не менее, до сих пор правительство Путина не проявляло особой заинтересованности в таком законе. И пример с "подразделением Вагнера" показывает, что Москва и сейчас не нуждается в каких-либо законных основаниях для проведения неофициальных операций в серых зонах за рубежом.