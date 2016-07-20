Москва предупредила Анкару о подготовке военного переворота – иранские СМИ

Об этом пишет иранское агентство Fars, ссылаясь дипломатичиские источники неназванных арабских СМИ, сообщает РБК.

По словам дипломатов, представители российской армии перехватили кодированные радиограммы и особо важные сведения, которыми обменивались военные. Они свидетельствовали о подготовке госпереворота.

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Источники отметили, что в числе перехваченных оказались сведения о том, что несколько вертолетов направляются к отелю в Мармарисе, где Эрдоган находился перед началом переворота.

Собеседники издания не смогли сказать, какой российской станции удалось перехватить обмен данными. При этом дипломаты уточнили, что разведывательное подразделение российской армии развернуто на сирийской базе Хмеймим, где находится авиация, принимающая участие в операции против исламистов. Как указали источники, подразделение оснащено современными системами перехвата особо важных данных.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.