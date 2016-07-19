Число жертв попытки переворота в Турции достигло 240 человек

В частности, в ходе событий, произошедших в Стамбуле и Анкаре в ночь на 16 июля, на территории страны погибли 62 сотрудника полиции, в том числе 55 - в Анкаре, 5 - в Стамбуле, двое - в провинции Мугла, сообщает Анадолу. Кроме того, жертвами попытки военного переворота стали 173 гражданских лица, в том числе 78 - в Анкаре, 94 - в Стамбуле, один - в Малатье. Также в Анкаре погибло четверо военных, а в Стамбуле - пятеро.

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По всей стране ранены 1535 человек. Лечение 623 из них продолжается в больницах.

Кроме этого, после попытки военного переворота в Турции число задержанных составило 8660 человек.В частности, задержаны 210 сотрудников полиции, 6319 военных, 1481 судей и прокуроров и 650 гражданских лиц. Решения об аресте вынесены в отношении 990 человек.

В ходе операций, проведенных во время и после попытки военного переворота, были взяты под стражу 6319 военных, в том числе 115 генералов, 1350 офицеров, 4854 других военных. Также задержаны 210 сотрудников полиции, в том числе и высокопоставленных лиц.

Кроме того, наряду с 1481 судей и прокурором, в Анкаре и других провинциях задержаны 650 гражданских лиц. Среди задержанных 990 арестованы, в том числе 34 сотрудника полиции, 17 генералов, 65 офицеров, 583 военных и 273 судей и прокуроров и 18 гражданских лиц.

80 человек из числа задержанных освобождены, еще 215 освобождены условно. Также 7375 человек все еще остаются под стражей.