Отток капитала из России в августе составил $5 млрд
14:43, 04 сентября 2008Мир
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ЦБР не намерен менять прогноз по притоку
Чистый отток капитала из России в августе 2008 года составил $5 млрд. Об этом журналистам сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев, сообщает Прайм-ТАСС.
«По самым предварительным оценкам отток (в августе) составил $5 млрд», – сказал Игнатьев.
В то же время он отметил, что ЦБР не намерен менять прогноз по чистому притоку капитала в 2008 году в размере $40 млрд.
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