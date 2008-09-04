Отток капитала из России в августе составил $5 млрд

Чистый отток капитала из России в августе 2008 года составил $5 млрд. Об этом журналистам сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев, сообщает Прайм-ТАСС.

«По самым предварительным оценкам отток (в августе) составил $5 млрд», – сказал Игнатьев.

В то же время он отметил, что ЦБР не намерен менять прогноз по чистому притоку капитала в 2008 году в размере $40 млрд.

Газета.ру