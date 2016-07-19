Эрдоган допустил смертную казнь участников провального военного переворота

Президент Турции рассказал о позиции в отношении смертной казни в интервью CNN.

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"После такого количества терактов люди приходят к мысли, что террористов нужно убивать. Они не видят другого выхода", - заявил Эрдоган.

"Почему я должен содержать их в тюрьмах и годами кормить? Вот что говорят люди. Они хотят изменить это. Они теряют своих родственников, соседей, детей. Народ страдает, потому мы должны действовать крайне деликатно", - добавил президент Турции.

Он также добавил, что для внедрения смертной казни необходимо будет решение парламента о внесении изменений в Конституцию.

"Лидеры должны будут собраться и обсудить это (решение - УНИАН). Если они согласны это обсудить, то я как президент поддержу любое решение парламента", - сказал Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, ранее верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Турция как член Совета Европы не может вернуть смертную казнь.

В правительстве Федеративной республики Германия заявили о намерении прекратить переговоры о возможности вступления Турецкой Республики в Европейский Союз в случае возвращения Турцией смертной казни.

Турция отменила смертную казнь в 2004 году, что позволило ей начать переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, но с тех пор эти переговоры привели к незначительному прогрессу.