Турция временно запретила госслужащим выезжать за границу и брать отпуск

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал NTV.

По данным телеканала, обладатели зеленых и серых паспортов сохранят возможность заграничных поездок, но им придется получать специальные документы. Такие паспорта имеют, в частности, мэры, спортсмены, работающие в международных организациях граждане.

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Кроме того, как пишет Reuters со ссылкой на официально опубликованное распоряжение, более чем трем миллионам турецких чиновников запрещен ежегодный отпуск. Те же госслужащие, которые уже находятся в таком отпуске, «должны вернуться на работу как можно быстрее», гласит документ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. После этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган допустил отмену запрета на применение смертной казни.