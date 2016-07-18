Турция временно запретила госслужащим выезжать за границу и брать отпуск
В Турции приостановлен выезд государственных служащих за границу. Некоторым категориям граждан для заграничной поездки необходимо получить специальные документы.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал NTV.
По данным телеканала, обладатели зеленых и серых паспортов сохранят возможность заграничных поездок, но им придется получать специальные документы. Такие паспорта имеют, в частности, мэры, спортсмены, работающие в международных организациях граждане.
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Кроме того, как пишет Reuters со ссылкой на официально опубликованное распоряжение, более чем трем миллионам турецких чиновников запрещен ежегодный отпуск. Те же госслужащие, которые уже находятся в таком отпуске, «должны вернуться на работу как можно быстрее», гласит документ.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. После этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган допустил отмену запрета на применение смертной казни.