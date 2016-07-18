Провал переворота в Турции: премьер назвал число погибших

Турецкие власти обнародовали обновленные данные по погибшим во время попытки военного переворота.

Читайте такжеВозврат к смертной казни остановит переговоры о членстве Турции в ЕСВсего вследствие путча погибли 208 человек. Среди них 145 гражданских лиц, 60 полицейских и трое солдат. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает в Twitter CNN Turk.

Ранения получили 1491 человек.

BREAKING Turkish PM updates death toll in #TurkeyCoupAttempt: 208 dead including 145 civs 60 police and 3 soldiers. pic.twitter.com/S36QxVuNZ0 — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 18 июля 2016 г.

Ранее УНИАН сообщал, что в Турции задержали ряд военных, принимавших участие в попытке госпереворота. Так, среди задержанных военных-чиновников - командующий Второй армии (части Сухопутных войск ВС Турции) Адем Худути. Также правоохранители сообщили о задержании экс-главнокомандующего ВВС Турции Акина Озтюрка. Эти двое военных считаются инициаторами переворота. Кроме того, в южной провинции Испарта задержали двух генералов: Метина Аккая и командующего гарнизона генерала Мустафу Курутмаза.

Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.