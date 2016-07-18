Neue Zürcher Zeitung: Хвастун без религиозной традиции

Об этом пишет Рудольф Бальмер в статье "Хвастун без религиозной традиции", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Убийца из Ниццы не похож на ранее известных во Франции террористов. По крайней мере, путь его становления нетипичен. По словам французского криминалиста Алена Бауэра, впервые с 1995 года подозреваемый в исламском терроризме не попадал в поле зрения спецслужб до теракта. Он не был уличен в симпатии к джихаду, но записи о нем сохранились в судопроизводстве, после того, как он был приговорен к шести месяцам условно. В январе во время спора с автомобилистом он прибегнул к насилию.

Связь 31-летнего гражданина Туниса Мохамеда Ляуэжа Булеля с исламистскими группировками, в частности, с террористами ИГ, предстоит доказать следователям в Ницце. Основываясь на недавних выводах, премьер-министр Вальс предполагает, что речь может идти об "очень быстрой радикализации". Опросив бывшую жену Булеля, которая жила отдельно из-за его склонности к насилию, а также шесть других лиц, полиция пришла к выводу, что он мог радикализироваться примерно две недели назад. Именно с тех пор он не употреблял алкоголь.

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Это удивило опрошенных СМИ соседей, которые говорят, что Булель никогда не был практикующим верующим, он никогда не молился, не соблюдал Великий пост. В спортивном клубе, который он посещал для тренировок, многие помнят "хвастуна" и пресловутого "нарцисса". Его отец, который живет в Тунисе, говорит, что его сын никогда не имел отношения к религии. Напротив, он сообщил, что у Мохамеда случались приступы гнева.

Тунисский врач, который однажды осматривал его в 2004 году, говорит о "расстройстве личности и поведения", что могло свидетельствовать о начале психоза. Он прописал ему нейролептик, который обычно используется в лечении хронических симптомов шизофрении. Но он не знает, принимал ли Булель эти медикаменты, согласно рекомендациям. Врач сказал: "Даже в случае психоза, для подобной потери контроля и такого жестокого преступления необходима была мощная идея".

Сейчас ясно только, что Булель тщательно готовил свое преступление в течение нескольких дней. Он заранее взял грузовик в аренду у компании. Кроме того, он закрыл свои банковские счета и продал машину. Поиск психиатрических или идеологических причин продолжается.