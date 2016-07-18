Эрдоган приказал истребителям F-16 патрулировать небо над Турцией

Патрульные полеты вводятся для контроля за воздушным пространством, а также обеспечения безопасности, передает Анадолу.

В Стамбул из соседних регионов стянуты 1800 бойцов спецназа, полиция готовится отражать возможный налет.

Глава городской полиции Мустафа Калискан приказал сбивать любые пролетающие над городом вертолеты без предупреждения.

Читайте такжеПоявилось видео штурма отеля Эрдогана в Мармарисе

В то же время некоторые СМИ со ссылкой на Anadolu сообщают, что в Стамбуле снова ввели чрезвычайное положение.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.