В Турции задержали уже 6 тысяч мятежников

Власти Турции уже задержали 6 тысяч человек после попытки переворота в стране, который произошел в минувшую пятницу, сообщает РБК со ссылкой на заявление министра юстиции страны Бекира Боздага.

"Он отметил, что судебный процесс будет продолжен, поэтому могут последовать другие задержания", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр страны Бинали Йылдырым сообщил о задержании 2839 человек, которые пытались совершить госпереворот. Он отметил, что среди задержанных есть как солдаты, так и офицеры. Помимо этого, был задержан генерал армии Адем Худути. Он является командующим Второй армией, которая занимается охраной ​границ Турции с Сирией, Ираком и Ираном.

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После мятежа был​ также отдан приказ о задержании 2745 судей и сотрудников прокуратуры.

Военные в ночь на субботу заблокировали два моста через Босфор в Стамбуле и захватили здание Генштаба в Анкаре. Однако утром 16 июля мятежники начали сдаваться властям.

Сегодня днем сообщил о восстановлении правительством контроля над всей территорией страны. Однако несколько групп восставших еще остаются в Стамбуле.

В столкновениях, по последним данным, погибли 104 мятежника и 161 представитель проправительственных сил и мирных граждан.