Участники военного переворота захватили фрегат с командующим ВМС Турции

14:09, 16 июля 2016
Мир
7210 0

Участники военного переворота в Турции удерживают в заложниках командующего ВМС страны.

REUTERS

Об этом сообщили источники в Минобороны Греции, сообщает газета Daily Sabah в своем Twitter.

Читайте такжеВ Турции при попытке переворота убиты 104 мятежника

Также от греческих военных поступила информация, что мятежники захватили один из фрегатов ВМС Турции в городе Гельджюк.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.

Турецкому правительству удалось восстановить контроль над ситуацией в стране. Эрдоган уже созвал экстренное заседание парламента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter