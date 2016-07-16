Участники военного переворота захватили фрегат с командующим ВМС Турции
Участники военного переворота в Турции удерживают в заложниках командующего ВМС страны.
Об этом сообщили источники в Минобороны Греции, сообщает газета Daily Sabah в своем Twitter.
Читайте такжеВ Турции при попытке переворота убиты 104 мятежника
Также от греческих военных поступила информация, что мятежники захватили один из фрегатов ВМС Турции в городе Гельджюк.
Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.
Турецкому правительству удалось восстановить контроль над ситуацией в стране. Эрдоган уже созвал экстренное заседание парламента.
LATEST - Pro-coup group at Gölcük Naval Base has taken over frigate, head of Turkish fleet taken hostage, Greek mil. source says— DAILY SABAH (@DailySabah) July 16, 2016