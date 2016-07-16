Участники военного переворота захватили фрегат с командующим ВМС Турции

Об этом сообщили источники в Минобороны Греции, сообщает газета Daily Sabah в своем Twitter.

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Также от греческих военных поступила информация, что мятежники захватили один из фрегатов ВМС Турции в городе Гельджюк.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.

Турецкому правительству удалось восстановить контроль над ситуацией в стране. Эрдоган уже созвал экстренное заседание парламента.