Госдеп: Керри сказал Путину, что решение вопроса по Сирии не может вечно откладываться

Как заявил представитель госдепартамента США Джон Кирби, эту мысль госсекретарь Джон Керри донес до президента России Владимира Путина на состоявшихся в ночь на пятницу переговорах в Москве, передает Би-би-си.

Читайте такжеКерри считает, что за очень короткое время можно начать полное выполнение Минских соглашений

По словам представителя госдепа, глава американской дипломатии на встрече с Путиным выразил озабоченность в связи с неоднократными нарушениями соглашения о прекращении огня со стороны поддерживаемого Москвой сирийского правительства.

На переговорах, которые продолжались около трех часов, Путин и Керри говорили о необходимости усиления борьбы с "Исламским государством" и "Фронтом ан-Нусра" - филиалом "Аль-Каиды".

Как сообщал УНИАН, Джон Керри предлагает создать информационный центр, где американские и российские военные будут обмениваться разведданными и координировать авиаудары по боевикам в Сирии.

Планы Керри вызывают настороженность и открытое недовольство в военных, разведывательных и дипломатических кругах США - многие считают, что России нельзя доверять и она неоднократно это доказала.

Как сказал представитель Пентагона Питер Кук, министр обороны Эштон Картер поддерживает усилия Керри в том, чтобы направить действия Москвы в Сирии в правильное русло, но относится к этой идее "со здоровой долей скептицизма".

"Если русские готовы делать правильные вещи в Сирии, министр обороны открыт для разговора. Но мы пока ждем, хотим понять, что происходит. Пока не ясно, сможем ли мы когда-нибудь заключить соглашение", - сказал представитель Пентагона.

В Белом доме о перспективах военного сотрудничества с Москвой высказываются осторожно. "Сейчас настало время России принимать серьезные решения - как использовать свое дипломатическое влияние и военные возможности в Сирии", - заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.

"Одно из двух: или ее военные поддерживают режим Асада, или борются с экстремистами", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Элизабет Трюдо признала, что планы Джона Керри в отношении военного сотрудничества с Россией по Сирии вызвали "очень серьезное и энергичное обсуждение" в правительстве.