Пентагон и разведка США выступили против плана Керри об обмене разведданными с Россией - СМИ

Их представители утверждают, что Вашингтон и Москва имеют диаметрально противоположные цели в этой борьбе, сообщает ZN.UA со ссылкой на The New York Times.

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"Тем не менее, то, что Керри, кажется, все еще надеется на более тесное сотрудничество с Россией, американские чиновники воспринимают с недоверием. Они утверждают, что у Вашингтона нет стратегии, как справиться с российскими вызовами в Европе и Сирии", - говорится в статье. "Он (Керри – ред.) игнорирует тот факт, что россияне и их сирийские союзники не делали никакого различия между бомбардировками террористов и огнем против членов умеренной оппозиции, в том числе некоторых специально обученных людей", - сказал один американский чиновник.

Офицеры разведки США разгневаны такими шагами американской администрации. Они не настроены делиться разведывательной информацией и сведениями в рамках плана Джона Керри по координации с РФ. Представителей разведки возмущает то, что администрация президента США пытается договориться с РФ.

Источники издания утверждают, что такие бомбардировки осуществили российские военные, которые знали, что в лагерях располагались члены поддерживаемой США оппозиции и их семьи.

Как сообщал УНИАН, накануне визита Керри в Москву СМИ обнародовали информацию о том, что Керри предложит РФ обмен разведданными по Сирии для борьбы с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Зато Кремль должен будет повлиять на сирийские власти, чтобы те не бомбили оппозицию, которую поддерживают США.