Керри в Москве будет говорить об обмене разведданными по Сирии - СМИ

От России американская сторона попросит оказать влияние на Дамаск с тем, чтобы сирийская авиация отказалась от бомбардировок оппозиции, ограничившись лишь гуманитарными и эвакуационными операциями, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post.

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Как отмечает издание, предполагается, что это соглашение позволит Вашингтону и Москве сосредоточиться на атаках боевиков террористических группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».

12 июля официальный представитель американского Госдепартамента Джон Кирби заявил, что Керри по-прежнему крайне обеспокоен тем, что происходит в Сирии. «В ходе визита в Россию он хотел бы определить, можно ли увидеть реальные положительные сдвиги по данному вопросу. Керри уверен, что прогресс достижим», - уточнил представитель Госдепа.

Визит госсекретаря США в Москву намечен на 14-15 июля.

В Кремле сообщили, что «прорабатывается возможность встречи президента России Владимира Путина с Джоном Керри». Последняя встреча Путина и Керри состоялась в Москве 24 марта и продлилась 4 часа.