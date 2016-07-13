Новое правительство Великобритании: главой МИД стал Борис Джонсон

Об этом сообщает BBC.

В частности, новым главой Министерства иностранных дел Королевства назначен экс-мер Лондона Борис Джонсон.

Борис Джонсон был одним из наиболее активных сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. После успеха на референдуме он считался фаворитом в борьбе за пост премьер-министра, но отказался выдвигать свою кандидатуру.

Джонсон отказался от номинации, заявив, что не думает, что сможет обеспечить необходимое единство внутри партии. Его решение породило волну критики от профессиональных наблюдателей и в соцсетях.

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Джонсон сменил на посту главы МИД Филипа Хеммонда, возглавлявшего ведомство в правительстве Дэвида Кэмерона с июля 2014 года.

Теперь Филип Хэммонд назначен главой Министерства финансов.

В прошлом он также занимал посты министра обороны и транспорта. На своей новой должности он сменил Джорджа Озборна, который покинул правительство по собственному желанию.

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Эмбер Радд стала министром внутренних дел, сменив саму Терезу Мэй. Ранее она в течение года занимала должность министра по энергетике и изменению климата.

Майкл Фэллон, работающий на посту министра обороны с 2014 года, сохранит свою должность.

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Также, Тереза Мэй назначила Дэвида Дейвиса министром по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза. Ветеран лагеря евроскептиков, 68-летний Дэвис был теневым министром внутренних дел в тот период, когда экс-премьер Дэвид Кэмерон возглавлял теневой кабинет.

Новое министерство по вопросам международной торговли возглавит Лиам Фокс. В 2010 году он руководил министерством обороны, однако вынужден был уйти в отставку в 2011 из-за скандала, связанного с допуском своего друга, лоббиста Адама Верритти к делам министерства.

Фокс, который также является евроскептиком, претендовал на пост лидера консерваторов, но набрал минимальное количество голосов парламентариев и выбыл из гонки, которую в итоге выиграла Тереза Мэй.

Как сообщал УНИАН, сегодня Тереза Мэй совершила традиционный визит в Букингемский дворец для встречи с Королевой Елизаветой II, где была утверждена новым главой британского правительства.

Назначение Мэй в Букингемском дворце произошло вскоре после того как Дэвид Кэмерон посетил дворец, чтобы подать в отставку.