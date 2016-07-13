Кэмерон ушел в отставку (фоторепортаж)

Поскольку преемница Кэмерона на этом посту Тереза Мэй пока еще официально не вступила в должность нового главы правящего кабинета тори, в данный момент в структуре исполнительной власти Соединенного Королевства возник вакуум, сообщает ТАСС.

Однако совсем скоро он будет заполнен, поскольку монарх с минуты на минуту наделит Мэй премьерскими полномочиями.

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Отмечается, что Кэмерон уже покинул резиденцию на Даунинг-стрит. После произнесенной прощальной речи на посту премьера политик вместе с семьей подошел к двери резиденции на Даунинг-стрит с обозначенной на ней цифрой "10" и обнял перед объективами фото- и телекамер свою жену Саманту и трех детей - дочерей Нэнси и Флоренс, а также сына Артура. После этого Дэвид и Саманта сели в премьерский Jaguar, а дети - в минивэн Ford. Затем кавалькада направилась по улицам Уайтхолл и Мэлл в Букингемский дворец, и обе упомянутые автомашины въехали на территорию монаршей резиденции.

Согласно сообщению, Кэмерон пожелал Терезе Мэй на посту премьера удачно провести переговоры о выходе страны из состава Евросоюза.

"Я уверен, что Тереза сможет обеспечить сильное и стабильное лидерство и выполнить положение манифеста Консервативной партии, с которым мы были избраны, я желаю ей добиться наилучших условий на переговорах о выходе Великобритании из состава ЕС", - сказал он.

"Я порекомендую Ее Величеству попросить Терезу Мэй сформировать новую администрацию. Мне приятно, что второй раз в британской истории новый премьер-министр будет женщиной, она снова будет консерватором", - добавил уходящий премьер.